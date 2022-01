Vizsgálatot indít a Legfőbb Ügyészség az AUR ellen a holokauszt kisebbítése miatt

A Legfőbb Ügyészség hivatalból vizsgálatot indított a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) ellen, mert január 3.-i közleményében mellékes témaként állította be a holokausztot – írja a Digi24.



A hatályban lévő törvény szerint a holokauszt vagy annak következményeinek nyilvános tagadása, kétségbe vonása, helyeslése, indokoltnak feltüntetése vagy kisebbítése 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntetendő, az elkövetés módjától és eszközétől függetlenül.Az AUR azt írta sajtóközleményében, hogy évek óta a romániai oktatás minőségének „szisztematikus aláaknázása” folyik azáltal, hogy olyan „mellékes témákat” emelnek különálló tantárgy rangjára, amelyeket a már létező tantárgyak keretében, egyszerű leckeként is lehet tanítani: például a szexuális nevelést vagy a holokauszt történetét. Mindeközben az új generáció neveléséhez alapvető fontosságú tantárgyaknak (az egzakt tudományoknak, román nyelv és irodalomnak, román történelemnek) egyre kisebb jelentőséget tulajdonítanak - állította az AUR.A kormány idegengyűlölet és antiszemitizmus elleni különmegbízottja,szerint az AUR-t az antiszemitizmus miatt be kell tiltani.A G4media.ro portál pedig emlékeztetett rá, hogy a párt olyan jelöltet állított az államelnöki tisztségre, aki vállaltan szimpatizált a náci ideológiát Romániában az 1930-as, 1940-es években megjelenítő legionárius mozgalom vezetőivel, és a párt társelnöke is többször jelét adta a legionárius mozgalom iránti rokonszenvének.A szélsőséges megnyilvánulást az Elie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézet elítélte . Azt írták: az AUR egyik, parlamenti mentelmi joggal védett vezetője a romániai holokausztot "egyszerű leckének" vagy "mellékes témának" minősítette az oktatási rendszerben. 'A népirtás, egy közösség etnikai alapon történő elpusztítása olyan mellékes téma, amelyet az oktatási rendszerben egy leckén belül lehet tanítani? (...) A holokauszt tagadása a parlamenti mentelmi jog mögé bújva csak az antiszemita gyűlöletet erősíti, és éppen ennek a politikai következményei vezettek a holokauszthoz. A holokauszt tagadása a demokrácia tagadásának egyértelmű jele' - olvasható az állásfoglalásban. ( digi24