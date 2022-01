Súlyos hibákat követtek el, ezért egyes tanárok nem javíthatnak dolgozatokat

Idén nem vehetnek részt a vizsgáztató bizottságokban azok a tanárok, akik a tavalyi országos felmérők és érettségi dolgozatok kiértékelésekor súlyos hibákat követtek el - közölte hétfőn a tanügyminiszter.



a Szülői Bizottságok Országos Szövetségének képviselőivel folytatott megbeszélése után tartott sajtótájékoztatót. Beszámolója szerint tárgyalópartnerei többek között azt kérték a minisztériumtól, hogy a vizsgadolgozatok kiértékelése számítógéppel történjék.A tárcavezető elmondta, egyetértett a szülők képviselőivel abban, hogy egységesíteni kell a diákok tudásának felmérését és fel kell számolni a román tanügyi rendszerben létező méltánytalanságokat. Közölte: ígéretet tett arra, hogy a szülőket is be fogják vonni az új tanügyi törvény tervezetének kidolgozásába.Cîmpeanu beszámolt arról is, hogy hétfőn távértekezletet tartott a prefektusokkal az iskolaelhagyásról, amely szerinte elsősorban vidéken aggasztó jelenség. Emlékeztetett arra, hogy a kormány egy programot indított a jelenség leküzdésére. Ennek keretében március végéig 750 iskola kap egyenként 200.000 euróig terjedő támogatást, amit konzultációs órákra, pályaorientációra, tanácsadásra költhetnek. A támogatásból az iskolák a tanulást vonzóbbá tevő eszközöket is beszerezhetnek - tájékoztatott a miniszter.Hozzátette: a kormány emellett 3200 kisbuszt is beszerez a tanintézeteknek a diákok iskolába járásnak megkönnyítésére. Cîmpeanu reményét fejezte ki, hogy az idéntől átalakított ösztöndíjrendszer is hozzájárul majd az iskolaelhagyás csökkenéséhez.