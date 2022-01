Jönnek a 5-11 év közöttieknek szánt Covid-vakcinák

Első körben 114 ezer dózist osztanak ki az oltóközpontoknak ennek a korosztálynak a beoltására.A RoVaccinare platform múlt csütörtöki közlése szerint az immunizálás az 5-11 évesek esetében is a kijelölt oltóközpontokban és a családorvosi rendelőkben történik.Ez a korosztály kisebb dózist kap a Pfizer oltóanyagából, mint a 12 éven felüliek (10 mikrogrammot, míg a 12 év fölöttieknél 30 mikrogramm az adag), de a többi korcsoporthoz hasonlóan ők is két dózisban, 21 nap különbséggel kapják meg a vakcinát - tájékoztatott a minisztérium.Az 5-11 éves gyermekeknél a szívizomgyulladás kockázata rendkívül alacsony, jóval alacsonyabb, mint a 12-17 éveseknél. Az Egyesült Államokban 8,7 millió adag oltás beadása után mindössze 12 szívizom-gyulladásos esetet regisztráltak - emlékeztetett közleményében a tárca.

