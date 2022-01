Klaus Johannis visszaküldte a medvék kilövését szabályozó törvényt

Klaus Johannis hétfőn kérte, hogy a parlament vizsgálja felül azt a törvényt, amely előírja, hogy a medvéket a helységeken kívül is le lehet lőni – írja a Digi24.



A sürgősségi rendelet eredeti változata lehetővé tette a hatóságok számára, hogy csak akkor avatkozzanak be, ha a medve a városon belül okoz problémát. Az államfő szerint a törvényt egyértelműsíteni kell, különben visszaélések történhetnek."A parlament feladata, hogy megtalálja a méltányos egyensúlyt az emberek élethez és testi épséghez való jogának védelme és a védett fajokhoz tartozó vadállatok támadásainak megelőzése között olyan jogalkotási megoldásokkal, amelyek egyrészt biztonságos környezetet teremtenek az érintett közösségek számára, másrészt hozzájárulnak ezeknek a fajoknak a védelméhez" - olvasható a felülvizsgálati kérelemben.Johannis hangsúlyozta továbbá, hogy a 2021/81-es sürgősségi kormányrendelet eredetileg a település határain belüli közbelépést szabályozta, a parlamentben azonban úgy módosították a jogszabályt, hogy az a település határain kívülre is érvényes legyen. Szerinte ezzel a módosítással együtt "egyértelmű procedúrákat és objektív kritériumokat" kellett volna felállítani, illetve meg kellett volna szabni, hogy a környezetvédelmi hatóságok milyen felelősséggel és ellenőrzési kötelezettséggel rendelkeznek ilyen esetekben. Mindezek hiányában visszaélések történhetnek - véli. A települések határain kívüli közbelépést úgy kell szabályozni, hogy az ilyen intézkedéseket csak kivételes helyzetekben alkalmazzák, és ezek összhangban legyenek minden vonatkozó jogszabállyal, beleértve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelméről szóló 2007/57-es sürgősségi kormányrendeletet is - nyomatékosította.A parlament decemberben elfogadta a kormány sürgősségi rendeletét jóváhagyó törvényt, amely az agresszív medvék esetében beavatkozást ír elő. Az RMDSZ által benyújtott és a képviselők által elfogadott módosítás szerint a medvéket a településeken kívül is le lehet lőni.A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) azzal vádolták a képviselőket, hogy burkoltan az orvvadászatot akarják elősegíteni ezzel. Az RMDSZ-es politikusok azzal védekeztek a plenáris ülésen, hogy az állatok emberi életeket és tulajdont veszélyeztetnek.Jelenleg a kormány által tavaly elfogadott sürgősségi rendelet előírja a medvékkel szembeni intézkedést, amely több szintű: a medvék elűzése, nyugtatólövedékkel való elaltatása és áthelyezése, illetve adott esetben elaltatása vagy lelövése is benne van. Az intervenciós csoportot a polgármester/alpolgármester vezeti, csendőrből, vadászból és állatorvosból áll. Az intervenciós csapat dönt az állat kilövéséről.Azok a személyek, akik bármilyen módon megakadályozzák a hatóságok azonnali beavatkozását a medvék esetében, 7000 és 10 000 lej közötti pénzbírsággal szankcionálhatók.