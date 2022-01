Aurescu: jogos az aggodalom az ukrán határ melletti orosz csapatösszevonások miatt

Jogos a NATO-tagállamok, köztük Románia aggodalma az ukrán határ melletti orosz csapatösszevonások miatt - jelentette ki hétfőn Bogdan Aurescu.



A külügyminiszter pakisztáni hivatali kollégájával,tartott közös sajtótájékoztatót. Úgy vélekedett: Moszkva olyan feltételeket szab a NATO terjeszkedésével kapcsolatban, amelyek "módosíthatják az európai biztonsági architektúrát".Bogdan Aurescu elmondta, pénteki rendkívüli tanácskozásukon a NATO-tagállamok külügyminiszterei a párbeszéd folytatása mellett foglaltak állást, és ezt támogatja Románia is. 'Ám ezt a dialógust határozott és elrettentő intézkedésekre kell alapozni' - nyilatkozta a román diplomácia vezetője.A külügyminiszter szerint az Oroszországgal folytatott párbeszéd során nem sérülhetnek a NATO alapjait képező elvek és értékek, Moszkva pedig olyan javaslatokkal is előállt, amelyek nehezen elfogadhatóak vagy elfogadhatatlanok a katonai szövetség tagállamai számára.amerikai ésorosz külügyminiszter-helyettes között tárgyalások kezdődtek hétfőn Genfben az ukrán határ menti orosz csapatösszevonások nyomán keletkezett feszültségekről.

A kétoldalú és a regionális kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt Bukarestben a pakisztáni külügyminiszter

Pakisztán új korszakot akar nyitni a Romániával ápolt kétoldalú kapcsolatokban, és regionális elosztóközponttá szeretne válni az Európai Unió és az indiai-csendes-óceáni térség közötti kereskedelemben - jelentette ki a pakisztáni külügyminiszer.Rámutatott: bár a két ország mindig is kiváló kapcsolatokat ápolt, több mint két évtized óta ő az első pakisztáni külügyminiszter, aki hivatalos látogatásra Bukarestbe érkezett, és bár tavaly másfélszeresére nőtt a két ország kereskedelmi forgalma, ennek évi százmillió dolláros szintje még távol áll a lehetőségektől.Kuresi szerint ezen változtatni akarnak, román kollégájával a diplomáciai és gazdasági kapcsolatok élénkítéséről állapodtak meg. Első lépésként hétfőn együttműködési keretmegállapodást kötött a román és a pakisztáni kereskedelmi és iparkamara, a bukaresti műszaki egyetem és az iszlámábádi tudományegyetem képviselői pedig ösztöndíjasok cseréjéről írtak alá megállapodást.A pakisztáni külügyminiszter méltányolta, hogy Nicoale Ciucă - egy Afganisztánt megjárt veterán és volt vezérkari főnök - személyében olyan miniszterelnöke van Romániának, akinek nagyon pontos ismeretei vannak a térségről. Kiemelte: a 200 milliós Pakisztán önmagában is jelentős piac lehet Románia és az EU számára, ezért is fontos a térség békéjének és stabilitásának helyreállítása. Kuresi kitért arra, hogy mind Pakisztánt, mind az EU-t élénken foglalkoztatja Kína szerepe, és az általa jelentett konkurencia, és egyaránt érdekeltek a feszültségek elkerülésében, egy hidegháború megelőzésében.Aurescu rámutatott: Románia méltányolja Pakisztán regionális biztonsági szerepét. Bukarest a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében érdekelt, ugyanakkor támogatja Pakisztán és az EU kapcsolatainak fejlesztését. Felidézte: 2019-ben, a román soros uniós elnökség idején fogadták el az EU-Pakisztán stratégiai együttműködési tervet.Kuresit a román kormányfő is fogadta, aki köszönetet mondott Pakisztánnak, amiért tavaly augusztusban és szeptemberben, a kabuli tálib hatalomátvétel után segített Bukarestnek kimenekíteni Afganisztánból 49 román, 7 európai uniós és 156 veszélyeztetett afgán állampolgárt.Kuresi megköszönte azt a félmillió adagos vakcinafelajánlást, amellyel Románia segíti az iszlámábádi kormánynak a koronavírus-járvány elleni küzdelmét.