A beszerzett vakcinák alig több mint felét használta fel Románia

Románia az Európai Unió közvetítésével a koronavírus ellen beszerzett vakcinák alig több mint felét tudta csak felhasználni, a rendelkezésére álló oltóanyag jelentős részét értékesítette, illetve adományként adta tovább, csaknem egymillió dózisnak pedig lejárt a szavatossága - közölte hétfőn a Hotnews.ro hírportál.



Az immunizációt koordináló országos bizottságtól (CNCAV) származó adatok szerint az oltási kampány első évében 28 millió 650 ezer adag vakcina érkezett Romániába, ebből 16 milliót adtak be, 4 millió 700 ezer van még készleten. A legtöbb (12 millió 150 ezer) a Pfizer oltóanyagából fogyott, a Moderna vakcinájából 960 ezer, az AstraZenecáéból 852 ezer, a Johnson&Johnsonéból pedig - amely egydózisú - 1 millió 950 ezer.A raktárakban felhalmozott vakcinafeleslegből Bukarestnek 3,5 millió adag Pfizert és Modernát sikerült eladnia Dániának, Dél-Koreának és Németországnak, 2,2 millió adag vakcinát pedig humanitárius segélyként adott tovább Moldovának, Szerbiának, Tunéziának, Egyiptomnak, Vietnamnak, Argentínának és Dél-Koreának.A szavatosság lejárása miatt használhatatlanná vált 912 ezer adag oltás, illetve az adományként tovább adott vakcinák több mint kétharmada AstraZeneca volt. Romániában nem sokkal az oltóanyag engedélyezése után megingott a bizalom a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina iránt, miután több európai ország felfüggesztette vagy korlátozta használatát az egyes beoltottaknál tapasztalt vérrögképződés miatt.Az Adevarul hírportál korábban arról írt, hogy Romániának lakosságarányosan 56 millió adag vakcina járt 2021-ben az Európai Bizottság által leszerződött oltóanyagból, vagyis duplája annak a mennyiségnek, amit meg is vásárolt.A 19,3 milliós Romániában eddig 7 millió 994 ezer ember, a beoltható - 12 év feletti - lakosság 47,2 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást, 2 millió 152 ezren pedig az emlékeztető oltást is kérték. Bár az országban meredeken emelkedik a járványgörbe, az immunizációs hajlandóság messze elmarad az előző év átlagától: jelenleg naponta mintegy 7000-rel emelkedik a beoltottak száma, a harmadik oltásra jelentkezőké pedig ennek kétszeresére tehető. (MTI)