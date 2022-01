Új tantárgyat vezetnek be a közoktatásba a 2023-2024-es tanévtől

A törvény új cikkelyt vezet be az oktatási törvénybe:"Az Oktatási Minisztérium a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériummal együttműködve 2022. december 31-ig kidolgozza a környezeti nevelésre vonatkozó stratégiát. A stratégiát a 2023-2024-es tanévtől kezdődően ültetik át az iskolai tantervbe."A jogszabálytervezetet 2021 márciusában kezdeményezte a liberális képviselők egy csoportja, köztükvolt oktatási miniszter. A kezdeményezők szerint az általános iskolai oktatás (1-4. osztály) "a megfelelő hely a környezeti nevelés bevezetésére... A mai generációkat a természet barátaivá kell nevelni"."Ez a kiegészítés összhangban van az Európai Bizottság által elfogadott Európai Zöld Megállapodás végrehajtásával" - mondta a törvény kezdeményezője,liberális képviselő.

Környezetvédelmet is tanítanak majd az iskolákban egy hétfőn hatályba lépett törvény értelmében.