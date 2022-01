Dacian Cioloş szerint sürgősen el kell készíteni az ország mezőgazdasági stratégiáját, különben kárt szenvednek a termelők

emlékeztetett arra, hogy az EU közös agárpolitikája (KAP) révén a következő években Románia 22 milliárd eurót hívhat le uniós alapokból a mezőgazdasági termelés támogatására. Ehhez azonban be kell terjesztenie az Európai Bizottsághoz az uniós pénzek felhasználási módjáról szóló országos mezőgazdasági stratégiát. Mint ismert, Cioloş az EU mezőgazdasági biztosaként is tevékenykedett korábban.A politikus elmondta, ezt a stratégiát szerinte nem az illetékes minisztérium, hanem a kormány szintjén kell megvitatni, ezért felszólította a miniszterelnököt, hogy tekintse prioritásnak a dokumentum véglegesítését. Hozzátette: az előző mezőgazdasági miniszter elkészítette a stratégia tervezetét, amit tudomása szerintjelenlegi tárcavezető 'a szemétkosárba akar hajítani'.Cioloş közlése szerint a tagállamoknak a múlt év végéig kellett beterjeszteniük az Európai Bizottsághoz az agrárstratégiájukat. Megjegyezte: bár a határidő túllépéséért nem jár szankció, a késedelem károkat okozhat a mezőgazdasági támogatások kedvezményezetteinek, azaz a termelőknek.Adrian Chesnoiu miniszter hétfőn konzultációt indított Románia 2023-2027-re vonatkozó országos mezőgazdasági stratégiájáról.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 40 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 91 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 58 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 36 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 82 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 21 Nem sokat gondolkodtam ezen 197