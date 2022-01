Az idei ösztöndíjakat nem az idei első félévi, hanem az előző tanév végi jegyek alapján ítélik oda

Minden diák, akinek az elmúlt tanévben 9,50 feletti volt az általános átlaga, érdemi ösztöndíjat kap a második félévre - ezzel a pontosítással állt elő az oktatási minisztérium a Tanulók Országos Tanácsának képviselőivel folytatott megbeszélésen, közölte az utóbbi egy rövid közleményben - számol be az Edupedu.ro. A diákok szerint "Az oktatási minisztérium közölte, hogy nyilvánosságra hozza a diákok első félévi átlagainak statisztikáit. Az ösztöndíj-kritériumokat pedig felülvizsgálják. Ha a 9,50 feletti tanulók aránya csökken, változtatni fognak, de az erre szánt pénzt erre a célra használják fel."

Az idei ösztöndíjakat nem az idei tanév első félévének jegyei, hanem az előző tanév végi jegyek alapján ítélik oda - jelentette be a Tanulók Országos Tanácsa az oktatási minisztériummal folytatott egyeztetések után.