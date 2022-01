A védelmi miniszter védőmaszkja 2500 lejt ér, ugyanis ekkora bírságot kellene fizetnie szabálysértésért

Vasile Dîncu védelmi miniszter a közösségi oldalán próbálta tisztázni magát a vád alól, hogy nem tartotta volna be a maszkokra vonatkozó szabályozást vasárnap egy konstancai haditengerészeti parádén.



A miniszteren – a felvételek tanúsága szerint – textilmaszk volt, holott a kormányhatározat szerint szombattól tilos ezeknek a viselése, csak egyszeri használatos egészségügyi, avagy FFPe-es maszkot szabad hordani kül- és beltéren egyaránt. A koronavírus-járvány 5. hullámának terjedése elleni egyik óvintézkedése ez volt az egészségügyi minisztériumnak, ahol Dîncu egyik párttársa,harcol most az omikron ellen.A szociáldemokrata egészségügyi minisztert egy televíziós műsorban szembesítették kormánybéli kollégája és párttársa megjelenésével, és kénytelen volt elismerni, hogy Dîncu a látottak alapján megsértette a szabályokat, amiért az átlagemberek akár 2500 lejes bírságot is fizethetnek.Igaz ugyan, hogy egy nappal a textilmaszkok betiltása után textilmaszkot viselt egy nyilvános eseményen, de ez nem akármilyen maszk, hanem olyan, különleges darab, amely nem áll ellentétben a hatályos előírásokkal – nyilatkozta Vasile Dîncu, miután a sajtó felkapta az ominózus fotót, és szételemezte a helyzetet.A miniszter vasárnap Konstancán egy, a Földközi-tengeren egy uniós műveletben részt vevő hadihajó hazatérési ünnepségén vett részt, ezen pedig egy olyan textilmaszkot viselt, amelyen a román nemzeti színek is láthatók voltak.Az eset azért volt feltűnő, mert szombaton lépett hatályba az új szigorítás, amely értelmében az utcán is kötelező a maszk viselete, de csak orvosi vagy FFP2-es maszk engedélyezett. Dîncu a Facebook-oldalán azt állította, hogy valójában orvosi maszkot viselt, amelyre rádolgozták a textilmaszkot. A miniszter azt mondja, a két maszkot az asszisztensei varrták össze, saját hatáskörben, és az ötlet is tőlük származott.A miniszter sajnálkozik, hogy nem mutatta meg még a konstancai eseményen a maszkot az újságírónak, hogy elkerülhetők legyenek az utólagos félreértések. Ezért ígéretet tett arra, hogy a további viták megelőzése érdekében többé nem viseli az ominózus maszkot.Ezúttal legalább megtudtuk, hogy a védelmi miniszternek van egészségügyi stábja, amely a maszkvarráshoz is ért.