Talán lesz még egy szabadnap: december 24-ét is ünnepnappá nyilvánítanák egy USR-s képviselő kezdeményezésére

A munkatörvénykönyvet módosító indítvány értelmében december 24-e hivatalos szabadnap lenne.A képviselő többek között azzal érvel, hogy az Európai Unió intézményeiben is munkaszüneti nap december 24-e. Ugyanakkor a munkatörvénykönyv értelmében Romániában összesen 15 munkaszüneti nap van, amelyek közül kettő - húsvét első napja és pünkösd első napja - vasárnapra esik. Így a hivatalos szabadnapok száma valójában sokkal kisebb, mint más uniós tagállamokban, például Bulgáriában, Litvániában, Németországban vagy Spanyolországban.A tervezetet a szenátus tárgyalja első házként.

December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezte a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) egyik képviselője. Marian Lazăr törvénytervezetet nyújtott be erről a parlamentbe.