A tanügyminiszter meghosszabbítaná a tanítási időszakot a 2022/2023-as tanévben

a Digi24 televíziónak nyilatkozva elmondta, egyeztetni készül a tanári, a tanulói és a szülői szervezetekkel arról a javaslatáról, hogy a 2022/2023-as tanévben legyen hosszabb az oktatási időszak, mint az előző iskolai években volt. "Nem fog szeptember 1-je előtt elkezdődni a tanév, de szeptember 15-e előtt el lehet kezdeni, és nem muszáj véget érnie június 3-án vagy 10-én" - fogalmazott. Szavai szerint érvként fogja felhozni az érintettekkel folytatandó egyeztetéseken más országok példáját, amelyek oktatási rendszere rendkívül eredményes.A tárcavezető azt is elmondta, jelenleg "ellenállást" érez a tanügyi rendszeren belül az oktatási periódus meghosszabbítására vonatkozó szándékával kapcsolatban.

