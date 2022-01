A PNL fuzionálni akar az ALDE-vel, de a PMP-vel is szeretne egyesülni

Ionuţ Stroe a PNL országos politikai bürójának keddi ülése után nyilatkozott a sajtónak, és elmondta, a tárgyalóbizottságnak, amelyet Dan Vîlceanu főtitkár vezet, Rareş Bogdan, Iulian Dumitrescu, Toma Petcu, Hubert Thuma és Gheorghe Falcă lesz tagja.Stroe megerősítette ugyanakkor, hogy előrelépések történtek a Népi Mozgalom Pártjával (PMP) zajló ilyen irányú tárgyalásokon is, azonban nem kívánt részletekkel szolgálni.

A liberálisok kedden kinevezték a bizottság tagjait, akik a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) tárgyalni fognak a fúzióról - jelentette be a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szóvivője.