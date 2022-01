Azt követeli az AUR, hogy ne kelljen felmutatni a Covid-igazolványt a közintézményeknél

Szerdai közleményében az AUR felhívja a figyelmet, hogy országszerte hosszú sorok kígyóznak a polgármesteri hivatalok előtt, hiszen az emberek be akarják fizetni az adóikat, sok esetben azonban abban az "abszurd és megalázó helyzetben" találják magukat, hogy nem engedik be őket a közintézménybe eleget tenni törvényi kötelezettségüknek."Sok településen visszafordítják az embereket, ha nem tudják felmutatni a bejáratnál kért Covid-igazolványt. Elküldik őket tesztelni. Sokuk számára az a 60-70 lej, amennyibe egy gyorsteszt kerül, jelentős összeg, amelyet inkább élelemre költenének, nem a kormányzati politikai klientúra által árusított tesztekre" - fogalmazott közleményében az alakulat.

