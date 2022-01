Johannis szerint politikai érettségből fakadt a PSD-PNL-RMDSZ nagykoalíció megalakítása

A Bukarestbe akkreditált nagykövetek éves találkozóján mondott beszédében Klaus Johannis rámutatott, a romániai politikai osztály érettségről tett tanúbizonyságot tavaly, amikor - hosszú és nehéz folyamat végén - megalakult a parlamentben egy széles koalíció.Ennek eredményeképpen beiktatták az új kormányt, amelynek biztosítania kell az ország stabilitását, a modernizáció újabb szakasza felé kell vezetnie Romániát. A kabinetnek eleget kell tennie a polgárok elvárásainak, akik konkrét megoldásokat várnak a koronavírus-járvány és az energiaválság hatásainak enyhítésére, az országos helyreállítási terv maradéktalan gyakorlatba ültetésére, jólétük és biztonságuk szavatolására - mondta az elnök.Hozzátette, államfőként kiszámítható, koherens, nemzeti konszenzuson alapuló és az ország nemzetközi vállalásainak teljesítésére építő kül- és biztonságpolitikát igyekszik biztosítani. Szavai szerint az ország külpolitikájának fő pillérei továbbra is az EU-n és a NATO-n belüli szerep és befolyás növelése, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal való stratégiai partnerség elmélyítése és fejlesztése.Az államfő fontosnak nevezte a Romániával közös célokat, értékeket valló partnerekkel folytatott együttműködés hatékonyabbá tételét. Hozzátette, az országnak csökkentenie kell vagy akár teljesen meg kell szüntetnie a függőségét a Romániával ellentétes nézeteket valló és Bukarestet a céljai elérésében akadályozó nemzetközi szereplőktől.

