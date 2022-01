90 gyerek vár örökbefogadó szülőre Hargita megyében, tájékoztató kampányt indítottak a népszerűsítéséért

2021. végén 90 gyermek várt örökbefogadó szülőre Hargita megyében - derült ki a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerdai sajtótájékoztatóján, amelyről a Facebookon közöltek összefoglalót.



vezérigazgató ugyanakkor pozitívan értékelte a 2021-es évet, mert 2020-hoz viszonyítva 2021-ben 50%-kal nőt az örökbe fogadható gyermekek száma, 94%-kal nőtt az örökbefogadó családoknál levő gyermekek száma, és 136%-kal nőtt az örökbefogadásra alkalmasnak minősített családok száma., az intézmény Örökbefogadási osztályának vezetője elmondta, hogy az örökbefogadásra vonatkozó jogszabályok módosítása következtében az utóbbi években jelentős mértékben emelkedett az örökbe fogadható gyermekek száma, az örökbefogadásra alkalmasnak minősített családok száma és az örökbefogadások száma is. A szakember beszámolója szerint 2015-ben 16 családot minősítettek alkalmasnak örökbefogadásra, ezzel szemben 2021-ben az örökbefogadásra alkalmas családok száma 48-ra emelkedett. Ők jelenleg az örökbefogadási eljárás valamely szakaszában várják, hogy családot alkothassanak a kívánt gyermekkel. 2015-ben az intézmény nyilvántartásában 46 örökbe fogadható gyermek szerepelt, míg 2021. végén már 90 gyermek várta, hogy családba kerüljön. A gyermekvédelmi rendszerből 2015-ben 17 gyermek került örökbefogadó családhoz, míg a 2021-es év végén az örökbefogadó családoknál levő gyermekek száma elérte a 33-at, tehát ennyit adtak örökbe."Az eredmények egyrészt az örökbefogadási eljárás egyszerűsítésének, másrészt meg a jóváhagyott örökbefogadások sikeres lebonyolításának köszönhető" – mondta, akinek a beszámolója szerint bíznak abban, hogy a jóváhagyott örökbefogadások sikeres lebonyolítása, a jogszabály-módosítások alkalmazása, és a következő periódusban zajló, örökbefogadást népszerűsítő kampány, a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő, és saját örökbefogadó családdal rendelkező gyermekek számának folyamatos növekedését eredményezi.Az örökbefogadás népszerűsítése érdekében a sajtótájékoztatón bemutatták A legszebb ajándék című kisfilmet, amelyben 5 örökbefogadó család és egy örökbefogadott felnőtt személy beszél a tapasztalataikról. A filmmel is az örökbefogadást szeretnék népszerűsíteni. Az örökbefogadási folyamatról a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságon nyújtanak tájékoztatást.fotó: 👀 Mabel Amber, who will one day