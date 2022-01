37 áram- és gázszolgáltatót ellenőriztek a fogyasztóvédők, két céget is találtak, amelyek nem tartották be a törvényes előírást

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnöke, Mihai Culeafă szerdán sajtótájékoztatón közölte, hogy az elmúlt héten 37 áram- és gázszolgáltatót ellenőriztek, és két olyan céget találtak, amelyek az ármaximálásra vonatkozó törvényes előírás vagy kompenzáció alkalmazása nélkül számlázták ki az ügyfeleiknek a novemberi fogyasztást.



A bejelentés előzménykéntminiszterelnök a szerdai kormányülésen felkérte az illetékes hatóságokat, hogy ellenőrizzék az energiaszámlák helyzetét.Mihai Culeafă elmondta, hogy a fogyasztóktól érkezett panaszok ésenergiaügyi miniszter január 6-án tett felszólítása nyomán valamennyi villamosenergia- és gázszolgáltatónál megkezdődtek az ellenőrzések."Eddig 37 szolgáltatónál végeztünk ellenőrzéseket országszerte, és néhány esetben szabálytalanságokra derült fény. Két releváns példát említenék meg: két nagy gazdasági szereplő az ármaximálásra vonatkozó előírás vagy kompenzáció alkalmazása nélkül számlázott ki novemberi fogyasztást, arra hivatkozva, hogy késett a törvény végrehajtási szabályainak a kihirdetése. Emellett az új árakat is az áfa nélküli érték alapján számították ki" - számolt be Culeafă.A felügyelők felszólították a szolgáltatókat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megszüntetésére.Az ANPC elnöke figyelmeztetett, hogy az következő időszakban is folytatódik az ellenőrzési akció, valamennyi áram- és gázszolgáltatónál vizsgálódni fognak. Rámutatott, a törvénysértő szolgáltatókat akár 50.000 lejes bírsággal is sújthatják, emellett felszólítják őket, hogy állítsák ki újra a számlákat.Culeafă azt is elmagyarázta, milyen lépéseket kell tenni, ha a fogyasztók nem megfelelő számlát kapnak. Közlése szerint először a szolgáltatóhoz kell fordulniuk, hogy "békés úton rendezzék a vitát". Ha nem orvosolják a gondját, a fogyasztó az ANPC-hez fordulhat. Ezt a 021.9551-es telefonszámon, vagy a hatóság honlapján (www.anpc.gov.ro) teheti meg - mondta Culeafă.A szerdai kormányülésenenergiaügyi miniszter azt közölte, hogy nem függeszthetik fel a szolgáltatók a háztartási fogyasztók gáz- és az áramellátását, amíg hatályban van az energiadrágulás kompenzálásáról és az árak korlátozásáról szóló törvény.A miniszter elmondta, a szolgáltatók egy része jogszabály előírásait mellőzve hibásan számlázta ki a novemberi fogyasztást, és a szolgáltatás felfüggesztésével fenyegeti azokat az ügyfeleit, akik nem hajlandók a téves összeget kifizetni. A miniszter szerint ezt a visszaélést a kormány nem tűri meg, és amellett, hogy újra kiállíttatja a számlákat a törvény előírásait mellőző cégekkel, megtiltja számukra, hogy felfüggesszék a fizetési hátralékot felhalmozó ügyfelek energiaellátását. A korlátozás nem csak a kiszolgáltatott fogyasztókra, hanem valamennyi háztartási fogyasztóra vonatkozik az energiadrágulás kompenzálásáról és az árak korlátozásáról szóló jogszabály hatályának lejártáig - tette hozzá.Popescu szerint a szolgáltatók tehetnek a kialakult helyzetről, mert a törvényt megszegve 'több millió' téves számlát állítottak ki.fotó: PxHere