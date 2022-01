Miután meghalt egy buszsofőr, a helyi roma közösség ellen tüntetett a Giurgiu megyei Bolintin Vale több lakója

A Giurgiu megyei Bolintin Vale több lakója tüntetett szerda este, miután aznap elhunyt a kórházban egy férfi, akit három nappal korábban a helyi roma közösség tagjai bántalmaztak.



A városban hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be, mozgósították a csendőrséget és a rendőrséget, hogy megakadályozzák az indulatok elszabadulását.Giurgiu megye prefektusa, Aneta Matei szerda este a helyszínen tárgyalt a helyhatóságok és a karhatalmi szervek képviselőivel a kialakult helyzetről. A Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy a tüntetők képviselőivel is egyeztetve megpróbálnak megoldást találni a konfliktus elsimítására.A prefektus tájékoztatása szerint a városban azért forrnak az indulatok, mert meghalt egy buszsofőr, akire néhány nappal korábban kövekkel támadtak a helyi roma közösség tagjai. Hozzátette, a tüntetők békések, nem veszélyeztetik a közrendet és a közbiztonságot.Aneta Matei türelemre intette a tiltakozókat, és ígéretet tett arra, hogy az állam illetékes intézményei el fognak járni ebben az ügyben. 'Az emberek amiatt elégedetlenkednek, mert ide költözött néhány roma család, akiknek az iratai nincsenek rendben. A polgármester tájékoztatta őket a helyzet megoldására tett eddigi intézkedéseiről' - számolt be a hírtelevíziónak a prefektus.A rendőrség közleménye szerint kedden előzetes letartóztatásba helyeztek egy helyi fiatalembert, aki egy nappal korábban összetűzésbe keveredett a városban egy mikrobusz bukaresti sofőrjével. A gyanúsított egy kővel súlyosan megsebesítette a férfit, akit egy fővárosi kórházba szállítottak. Az áldozat szerdán a kórházban belehalt a sérüléseibe.