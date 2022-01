Kétezer garázst készül idén lebontatni a kolozsvári önkormányzat

"2022-ben 1800 olyan garázst készülünk lebontani, melyek jogi helyzete már tisztázott, de szeretnénk elérni a 2000 lebontott garázst" - mondta, Kolozsvár alpolgármestere.Mint kifejtette, eddig összesen 3600 garázst bontottak le, és több mint 700 új parkolóhelyet hoztak létre, ami két olyan parkolóháznak felel meg, mint a Primăverii utcai.Kolozsváron több mint tízezer garázs van, és ezeket mind le fogják bontani - nyilatkoztapolgármester.Dan Tarcea azt is elmondta, hogy a Monostor negyedben, a Parâng utcában az egyik tulajdonos borospincét alakított ki a garázsa alatt, hozzátéve: a többivel együtt, ezt is lebontatják.

