Rafila: nem kellene túl sűrűn bevenni ugyanazt a vakcinát, mert ezzel csak leterheljük az immunrendszerünket

Az egészségügyi minisztert, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) oltóanyag-stratégiáért felelős vezetőjének kijelentése kapcsán kérdezték. Aki szerint a COVID vakcina ismételt beadása az emlékeztető oltás után "túlterhelheti" az emberek immunrendszerét, és "lakossági szinten fáradtsághoz" vezethet."Valószínűleg a túlstimulációra utalt, ami akkor lép fel, ha egyre rövidebb időközönként adunk be adagokat ugyanabból az oltóanyagból. Azt hiszem, igaza van, mert nem a harmadik, emlékeztető adagra utalt, hanem egy esetleges negyedik adagra. Néhány országban vita folyt erről az adagról, egyesek csak az immunológiai problémákkal küzdő emberek számára ajánlották, mert ők nehezebben reagálnak a védőoltásra.De nyilvánvaló, hogy egy olyan vakcinát, amely jelenleg bizonyítottan csak kis mértékben akadályozza a vírus terjedését - igaz, a súlyos formákat és a halálozást visszaszorítja -, az új, épp terjedésben lévő törzsekhez kell igazítani, akárcsak az influenza esetében.Minden évben egyszer, nem kétszer vagy háromszor évente, influenza elleni vakcinát készítünk, és valószínűleg ezt tesszük majd az új koronavírus elleni vakcinával is. A vírus valójában mindig új, mutáns törzsek jelennek meg, amelyek elkerülik az immunválaszt, amelyet az eredeti változatra kifejlesztett vakcina generál" - mondta Alexandru Rafila.

