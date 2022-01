Bukarestben tüntetnek a tanügyi szakszervezetek az elmaradt béremelés miatt

A tiltakozáson a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI), illetve a Spiru Haret és az Alma Mater szakszervezeti szövetség tagjai vesznek részt.A tüntetők plakátokat tartanak a magasba a következő üzenetekkel: 'Mindig feláldoznak, soha nem tisztelnek', 'Felhívás Románia jövőjéért - a GDP 6 százalékát fordítsák az oktatásra', 'Nem speciális nyugdíjakat, hanem normális fizetéseket akarunk', 'Románia jövője a mi osztálytermeinkben van', 'A maszkok egyszer használatosak, a tanárok NEM'.A tanügyi alkalmazottak amiatt elégedetlenek, hogy a kormány nem emelte a fizetésüket a közalkalmazotti béreket szabályozó 2017/153-as törvénynek megfelelően.A tüntetést meghirdető közös közleményükben a szakszervezetek emlékeztettek arra, hogy az ágazat dolgozói 2020 szeptemberétől lettek volna jogosultak a 2017-ben elfogadott bértörvényben rögzített fizetésemelésre, de a kormány elhalasztotta ezt az intézkedést. A 2022. január elsejétől ígért 4 százalékos béremelés, amely mindössze mintegy 65 lej plusz bevételt biztosít az embereknek, általános elégedetlenséget szült az oktatásban dolgozók körében - szögezték le állásfoglalásukban.Rámutattak arra is, hogy jelenleg a tanügyi személyzet az egyetlen közalkalmazotti kategória, amely nem részesül munkakörülményekért járó pótlékban.

