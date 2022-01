Szakszervezetek: Nagyon nagy valószínűséggel sztrájk lesz a tanügyben

Az érdekvédelmi szervezet vezetője elmondta, a közoktatásban dolgozók körében, beleértve a kisegítő személyzetet, igen nagy az elégedetlenség, és szerinte jogosan tiltakoznak. 'Mindannyiunkat érintenek a kormány intézkedései (...). Az embereknek elfogyott a türelmük, mert közben rettenetesen megemelkedtek a közüzemi számlák' - magyarázta Nistor.A pedagógusok munkabeszüntetésének lehetőségét a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) elnöke,is megerősítette az AGEPRES-nek.'Nagyon nagy valószínűséggel sztrájkolni fogunk' - fogalmazott. Hozzátette, hogy a három nagy tanügyi szakszervezeti szövetség a tagság konzultálása után dönt az esetleges munkabeszüntetésről, de szerinte első lépésként egy figyelmeztető sztrájkra mindenképp számítani lehet.A kormánypalota előtti tüntetésről Marius Nistor elmondta, a tanügyi alkalmazottak azért elégedetlenek, mert a kormány nem alkalmazza az egységes bérezési törvényt, amelynek értelmében közel 18 százalékos fizetésemelés illetné meg a pedagógusokat. De tiltakoznak amiatt is, hogy a járvány megnehezítette a munkájukat, olyan feladatokat kell elvégezniük, amelyeknek semmi közük a munkaköri leírásukhoz, és közben a kormány a GDP-nek mindössze a 2,28 százalékát fordítja oktatásra.A Spiru Haret szakszervezeti szövetség elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a döntéshozók nem halogathatják a végtelenségig az egységes bértörvény előírásainak alkalmazását. Szerinte a kormányt aggasztania kellene, hogy a pedagógusok több mint 40 százaléka legszívesebben otthagyná a tanügyet. 'Az oktatási rendszer jövője került veszélybe az úgynevezett megszorító politikák miatt' - jelentette ki Marius Nistor.

