Január 26-án kezdődik az 5–11 éves gyermekek oltása, ezt kell tudni róla

Január 26-ától kezdődően az oltási platform lehetővé teszi az 5–11 éves gyerekek beütemezését is a koronavírus elleni oltás felvételére. Időpontot csak a platformon a P_Ped néven szereplő oltóközpontokban lehet foglalni a szülők felhasználói fiókján keresztül. Jelenleg 219 ilyen oltópont tartanak nyilván az országos platformon – tájékoztatott csütörtöki közleményében a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV).



Az oltást azonban időpont kérése nélkül is meg lehet kapni: jelentkezni lehet közvetlenül a gyermekeknek fenntartott oltóközpontoknál vagy a gyermekdózisokkal is rendelkező háziorvosok rendelőjében. A közlemény szerint elvégezték a szükséges módosításokat az oltások országos elektronikai jegyzékében (RENV) is.A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a szülőnek vagy a kiskorú törvényes képviselőjének írásban beleegyezését kell adnia, hogy a gyermek megkapja az oltást, illetve ki kell töltenie a gyermekeknek szóló egészségügyi kérdőívet is. Mindkét dokumentum modellje megtalálható az oltási platformon.Az 5–11 éves korosztály 10 mikrogramm oltóanyagot kap dózisonként a Comirnaty (a Pfizer/ BioNTech által kifejlesztett vakcina) oltásból, az első és a második dózis felvétele között 21 napnak kell eltelnie.Ha a gyermek az oltás első dózisát a 12. évének betöltése előtt kapja meg, de a második dózis felvételekor már betöltötte a 12-t, az adagnak második alkalommal is 10 mikrogramm oltóanyagot kell tartalmaznia.A CNCAV megjegyzi, hogy a Pfizer/BioNTech által gyártott Comirnaty vakcinát már korábban engedélyezték a 12 év fölötti kiskorúak esetében.