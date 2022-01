Bezárták a sepsiszentgyörgyi uszodát a magas energiaárak miatt

A Sláger Rádió tudósítása szerint Sepsiszentgyörgyön még az 1990-es évek közepén – Székelyföldön az első ilyen létesítményként – épült meg a fedett uszoda ám az építkezés minősége nem felelt meg a szabványoknak, ezért az elmúlt években is veszteséggel tudták fenntartani. Egyik oka, hogy a fűtést nagy fogyasztású és alacsony hatásfokú rendszer biztosítja, illetve az épület nincs hőszigetelve és a hőveszteségek magasak, emellett az öltözők állapota sem felel meg a jelenlegi szabványoknak.Emiatt az önkormányzat évek óta kompenzálja a jegyek árait, idén viszont a gáz- és villanyárak nagy fokú emelkedése miatt havonta 240.000 lejre emelkedne az uszoda fenntartásának költsége ami az idei évre 2,8 millió lejes kiadást jelentene. Összehasonlításként, a sepsiszentgyörgyi lakosok által befizetett ingatlanadó összértéke évi 3,6 millió lej, vagyis a fedett uszoda jelenlegi körülmények közti tovább működtetésével az ingatlanadó nagy részét az uszoda működtetésére kellene fordítani.Antal Árpád felidézte, hogy tavaly októberben, amikor az uszoda 50 százalékos kapacitással működött és naponta átlag 140 belépést jegyeztek, az önkormányzat költsége egy belépőjegyre számolva még közel 50 lej volt. A közüzemi számlák drágulása miatt, az uszoda újranyitása esetén egy belépőjegy megközelítőleg 100 lejbe kerülne, mutatott rá a polgármester. Hozzátette, hogy az Oltmező utcai uszoda idén nagyszabású felújításon esik át, amit norvég alapból nyert támogatással finanszíroznak.

Az energiaárak drágulása arra kényszerítették a sepsiszentgyörgyi önkormányzatot, hogy átmenetileg bezárja a fedett uszodát, jelentette be Antal Árpád , Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki azt is elmondta, hogy az Oltmező utcai fedett uszoda régen épült és magasak a működésével járó veszteségek ezért az önkormányzat elkezdi a felújítását, másrészt a következő időszakban további két uszoda épül a városban, egyik a Vadász utcában a másik a Sapientia egyetem részeként épül meg a Sepsi Arénával szemben.