Gheorghiţă: 6 hónapról 4 hónapra csökkentettük az időtartamot, amely után az emlékeztető oltás felvehető

Valeriu Gheorghiţă, a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a jelenleg Romániában engedélyezett valamennyi oltóanyag esetében az eddigi hat hónapról négy hónapra csökkentették az időtartamot, amelynek elteltével az emlékeztető adag felvehető.



Több európai ország is így döntött, három, vagy négy hónapra csökkentette az időtartamot. A tudományos adatok ugyanis azt mutatják, hogy az omikron-változat elleni védelem a teljeskörű beoltottságot követő negyedik hónap után jelentősen csökkenni kezd - érvelt Gheorghiţă a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón.'A módosítás január 17-étől érvényes. Hétfőtől tehát minden olyan személy, aki esetében eltelt négy hónap a vakcina második adagjának felvétele óta, jelentkezhet az emlékeztető adag beadására. Ez minden 12 év fölötti személyre érvényes' - mondta.A katonaorvos azt tanácsolta a veszélyeztetett kategóriákba tartozóknak és a krónikus betegségben szenvedőknek, hogy oltassák be magukat az emlékeztető adaggal, mivel a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy ezzel nagyobb fokú védelemre tesznek szert a betegség súlyos, kórházi kezelést igénylő, vagy elhalálozáshoz vezető formáival szemben.Január 12-éig több mint 8.006.000 romániai személyt oltottak be a koronavírus elleni védőoltás legalább egy adagjával - tájékoztatott csütörtöki sajtótájékoztatóján az oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.Valeriu Gheorghiţă szerint ez a lakosság mintegy 41,5 százalékát jelenti. A 12 év fölötti lakosság körében 47,4 százalékos az első adaggal való átoltottság aránya, a 18 éven felüliek körében pedig 49,6 százalék.Korosztályokra lebontva, a legmagasabb az átoltottság az 50-60 évesek körében (56%), míg a 60 és 70 év közöttiek 52,6 százaléka van beoltva, a 40 és 49 év közöttieknek pedig az 51,2 százaléka.Gheorghiţă elmondása szerint több mint 2,1 millió személy kapta meg az emlékeztető oltást, azaz ez erre jogosultak mintegy 45%-a. A harmadik adagot felvevők több mint 45%-a ugyanakkor a veszélyeztettet kategóriákba tartozik.Az oltásparancsnok ugyanakkor megemlítette, hogy az egyik legveszélyeztetettebb kategória, a 80 éven felüliek körében az átoltottság nagyon alacsony, csupán 26 százalékos, az omikron-vírustörzsnek pedig rendkívül nagy a fertőzőképessége.'A mi egyértelmű ajánlásunk az, hogy oltassák be magukat ebben az időszakban. A családtagoknak, hozzátartozóknak, háziorvosoknak, gondozóknak meg kell adniuk nekik minden szükséges információt, hogy az idős személyek jól megalapozott döntést hozhassanak' - tette hozzá a katonaorvos.