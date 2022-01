Ellenőrzéseket rendel el Firea a nevelőotthonokban, mert úgy értesült, hogy megszaporodtak az erőszakos cselekmények

"Értesültem egy olyan kiskorúról, aki terhes, de még csak 16 éves" - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy tudni szeretné, hogy a jelenlegi törvény megengedő-e, vagy pedig szolgálati hanyagságról és egyéb, korrigálható vétségekről van szó. Gabriela Firea meggyőződése, hogy az ellenőrzéseket követően a helyi hatóságokkal és a civil társadalommal közösen képes lesz rendet tenni ezen a területen."Zéró toleranciát tanúsítok a gyermekeket érintő visszaélésekkel szemben, legyen szó fizikai vagy verbális erőszakról, szexuális visszaélésről vagy más típusú problémákról. Olyan esetekről is értesültünk, amikor nem vásároltak ennivalót, ezért a gyerekek éhesen feküdtek le, és hidegben aludtak. Ezeket a dolgokat nem szabad eltűrni, és nem szabad elfogadni" - mutatott rá Firea, megjegyezve, hogy a minisztériumhoz tartozik a Nemzeti Gyermekvédelmi Hatóság.Bemutatta a legfrissebb jelentést, amelyet miniszterként kért: eszerint már 20 súlyos eset történt a téli szünidőben. "Nem akarom ezeket a példákat nyilvánosságra hozni, mert személyesen akarom felvenni a kapcsolatot azon megyék polgármestereivel és bírósági elnökeivel, ahol ezek a szabálytalanságok történtek, hogy tájékoztassam őket, és közösen találjuk meg a módját annak, hogy megelőzzük az ilyen kellemetlen helyzeteket, és korrigáljuk a jogszabályi kereteket, hogy ilyen dolgok többé ne fordulhassanak elő" - mondta Firea. A miniszter azt mondja, hogy figyelembe fogja venni az e területen működő nem kormányzati szervezetek tapasztalatait is. (adevarul.ro, hírszerk.)

Gabriela Firea családügyi miniszter pénteken a Facebookon jelentette be, hogy ellenőrzéseket kezdeményez a nevelőotthonokban, a családi típusú otthonokban és a nevelőszülőknél, miután a közelmúltban szóbeli és fizikai erőszakról, köztük szexuális visszaélésekről, valamint iskolai lemorzsolódásról, illetve alkohol- és tiltott szerek fogyasztásáról értesült.