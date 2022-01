Érdekel, hogy mikortól folytatódhat a nagy iskolai nyáltesztelés? Az oktatási miniszter megsaccolta

Arra a pénteki sajtótájékoztatón elhangzott kérdésre, hogy a tanulókat továbbra is tesztelik-e, Sorin Cîmpeanu így válaszolt: "A nem invazív, nyál alapú tesztek alkalmazásának első heteiben 13 millió tesztet osztottak ki, amelyek közül csak 111-et erősítettek meg utólag PCR-tesztekkel. A múlt héten, amikor csak a gimnazisták és a középiskolások voltak fizikailag jelen, csak 1,5 milliót osztottak ki, majdnem tízszer kevesebbet, viszont a PCR-tesztekkel megerősített esetek száma sokkal magasabb volt, mint a 13 millió kiosztott teszt idején. Ez azt mutatja, hogy a diákok, a szülők, a tanárok elkezdtek hozzászokni ezeknek a teszteknek a használatához, amelyeket egyébként hónapokig kértek"."Biztosítékot kaptunk arra, hogy két, maximum három héten belül a közbeszerzési eljárás biztosan újraindul, így a következő tételre már lehet szerződni. A nem invazív, nyál alapú tesztek megérkeznek az iskolákba, és lehet majd ezeket megint használni. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy legalábbis a gimnazisták és a középiskolások maguk végezhetnék el a saját tesztelésüket az iskolában, a tanár felügyelete alatt, aki nem venne részt közvetlenül a tesztelésben, viszont központosítaná a tesztek eredményét. Meg kell jegyezni, hogy a tesztelés nem kötelező a törvény szerint. És ha nem kötelező, akkor azoktól a diákoktól, akik - sajnálatos módon - nem látják be a tesztelés fontosságát, nem fogják megtagadni az oktatáshoz való hozzáférés jogát" - tette hozzá Sorin Cîmpeanu. ( psnews.ro , hírszerk.)

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 45 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 104 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 61 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 37 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 93 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 26 Nem sokat gondolkodtam ezen 215