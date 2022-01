A beutazási űrlapok körül kialakult káosz megoldását kéri az EMNP a hatóságoktól

„Tavaly december 15-ét követően, a 2021/129. számú sürgősségi kormányrendelet érvénybe lépése óta, a törvények és rendeletek Romániára amúgy is jellemzően kaotikus és fejetlen végrehajtása miatt, országos szinten több ezer személy kapott nagy összegű büntetést a közegészségügyi hatóságoktól. Csak Bihar megyében több száz ilyen esetről van tudomásunk” – kezdi közleményét az EMNP, arra a jelenségre utalva, amely több indulatot is keltett az elmúlt időszakban.



Amint a Transindex is megírta , az ünnepi időszak előtt Romániában is bevezették az úgynevezett digitális beutazási adatlapot (PLF - Passenger Locator Form), amely december 20-i megjelenése után kötelező volt mindazok számára, akik Románia területére érkeztek.A kormány korábbi indoklása szerint az adatlap bevezetésére azért volt szükség, hogy az esetlegesen koronavírussal fertőzött személyek külföldi kontaktszemélyeinek felkutatására és a külföldről hazaérkezők nyilvántartását leegyszerűsítsék.Csakhogy a lakosság többsége nem tudott az intézkedésről, és amint jeleztük, utólag hatalmas összegű büntetéseket osztottak szét azok között , akik az ünnepi periódusban Romániába érkeztek.„A teljesen elhibázott és életszerűtlen kormányrendeletről a hatóságok minimális tájékoztatást adtak és adnak az utazóknak, és ez főként a román határrendészet munkatársaira igaz, holott az ominózus 2021/129. számú sürgősségi kormányrendelet kimondja, hogy a digitális formanyomtatvány meglétének az ellenőrzése a határrendészet feladata. Erre minden lehetőségük meg is van, hiszen a digitális felületet létrehozó Speciális Távközlési Szolgálat (STS) közlése szerint, amint digitálisan leolvassák a személyi okmányt, a határrendészek azonnal látják, hogy a beutazónak van-e kitöltött digitális űrlapja vagy nincs” – áll az EMNP kommünikében.Szerintük a kellő informáltság hiánya miatt sokan önhibájukon kívül mulasztották el a digitális nyomtatvány kitöltését, ezért felszólítják az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a helyzet rendezése érdekében, hagyjanak fel a polgárok „pénzbírságok formájában történő újabb sarcolásával”.Az EMNP azt is sérelmezte, hogy a formanyomtatványt csak angolul és románul lehet kitölteni.