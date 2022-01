Az AUR szimpatizánsai, élükön George Simionnal, benyomultak a temesvári városházára

“A tömeg célja az volt, hogy káoszt és pánikot keltsenek az intézményben és a temesváriak körében, akiknek épp elintéznivaló ügyük volt” – mutatott rá Fritz.“Mindenkinek elfogadom a tiltakozási jogát mindaddig, amíg ez békésen történik, anélkül, hogy erőszakosan bemennének a Városházára, vagy az ország bármely más önkormányzatába” – fejtette ki a temesvári polgármester.Az elöljáró arra szólította fel a hatóságokat, hogy azonosítsák a törvénysértőket és büntessék meg őket annak érdekében, hogy a mai napon történtek sehol máshol ne ismétlődhessenek meg.“Ugyanakkor a kormánypártoknak, a PSD-nek és a PNL-nek is kötelessége politikailag elítélni a Temesváron történteket” – tette hozzá.Végigböngésztük a vezető politikusok oldalait, de sem az államfő, Klaus Johannis, sem a miniszterelnök, de a koalíciós pártok elnökei sem reagáltak eddig a történtekre, mindössze Dacian Cioloș oldalán találtunk egy komoly kiállást a demokratikus jogok és a jogállam mellett, amelyben az USR elnöke elítéli a szélsőséges megnyilvánulásokat.

A péntek kora délutáni megmozdulást az Új Jobboldal Mehedinţi megyei szervezete rendezte, és Simionnal az élen betörtek az épületbe, végül a városházi alkalmazottak és néhány helyi rendőrnek sikerült megállítaniuk őket.Simion végig azt hangoztatta, hogy „audienciát kér” a polgármestertől, ám Dominic Fritz nem volt az épületben, Újvidéken tartózkodott, mivel a vajdasági város épp átvette az Európa Kulturális Fővárosa címet. Az AUR társelnöke egyébként folyamatosan xenofób szöveggel uszította a betolakodókat, olyan állításokat téve a temesvári polgármesterről, amelyek kimerítik az idegengyűlölet fogalmát: „Németországból ejtőernyőzték be ide állandó tartózkodási engedély nélkül”, továbbá „illegálisan foglalja el a polgármesteri tisztséget” - jelentette ki Fritzről George Simion, akinek a szövegére a mögötte lévő tömeg elkezdte skandálni, hogy „Herr Fritz ne feledd, Temesvár nem a tied!” („Herr Fritz nu uita, Timişoara nu-i a ta!”).Dominic Fritz a Facebook-oldalán reagált a történtekre: az AUR-tagokból és szimpatizásaikból álló tömeg fizikai erőszakot alkalmazott, hogy bejusson a Városházára – írja Dominik Fritz Temesvár polgármestere a Facebook-odalán. „Megengedhetetlen, hogy a csendőrség és a helyi rendőrség tehetetlen szemlélője volt az eseményeknek” – írta Fritz, hozzáfűzve, hogy ellenőrzést rendelt el a helyi rendőrségnél, és reméli, hogy a csendőrség vezetője is megteszi ugyanezt.„George Simion bandái rohamának az állam demokratikus intézményei ellen, a megfélemlítés szándékának nincs köze a szabad véleménynyilvánításhoz, hanem előrevetíti, hogy mi történhet Romániában, ha tétlenül figyeljük ezt a jelenséget” – fogalmazott a temesvári polgármester.Mint írja, semmi köze a “véleménynyilvánítás szabadságának követeléséhez” az, amit pénteken a George Simion AUR-társelnök vezette tömeg képviselt,