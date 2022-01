24 óra alatt több mint 60 személy szorult a hegyimentők segítségére

A Salvamont közleménye szerint a beavatkozásaik során 66 személynek nyújtottak segítséget országszerte, amelyek közül 29 személyt adtak át a mentősöknek és a rohammentősöknek (SMURD), hogy kórházba szállítsák őket, illetve egy esetben igényelték a helikopteres mentést.Ezen felül még további 58 hívást fogadtak, amikor az emberek tanácsokat és információkat kértek a sípályák, vagy a hegyvidéki turisztikai útvonalak kapcsán.A közlemény szerint a legtöbb sürgősségi hívás a Kolozs és Brassó megyei központjaikba futott be.

Az hegyimentők országos diszpécsere 58 segélyhívást fogadott az utóbbi 24 órában – számolt be a romániai hegyimentőszolgálat, a Salvamont a közösségi média oldalukon.