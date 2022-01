Valeriu Gheorghiță: világszinten meg fog változni az oltásstratégia

A koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke, Valeriu Gheorghiță péntek este a Digi24 televíziónak úgy nyilatkozott, hogy egyelőre Romániában túl korai lenne a negyedik Covid-19 elleni oltást fontolgatni, illetve úgy véli, a periodikus oltások alkalmazása nem egy fenntartható stratégia.



Elmondta, nem hisz abban, hogy továbbra is a bizonyos periodikusan alkalmazott emlékeztető-oltásokkal menne tovább a járványkezelés, illetve semmi esetre sem hisz abban, hogy hosszútávon folytatódni fog a tömeges oltáskampány. Szerinte lassan elérkezünk oda, hogy csak azok számára lesz indokolt az oltás, akik esetében a betegség olyan súlyos formája alakulhat ki, hogy kórházi ellátásra szorulnak.Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetre vonatkozóan az embereknek meg kellene érteniük egy fontos üzenetet:

a jelenleg használt oltások hatékonyak. Kifejtette: amennyiben az orvosi kockázatokat vesszük figyelembe – a betegség súlyos formája, kórházi kezelés igénye, az elhalálozás veszélye – az oltás az omicron variáns ellen is hatékony.

Már az első oltás után is az emberek 50-55 százalékban elkerülhetik a kórházi kezelés szükségességét, míg a emlékeztető oltással ez 90 százalékra nő.„Ebből kifolyólag, fontos alkalmaznunk a booster oltást” – jelentette ki Valeriu Gheorghiță, hozzátéve, hogy ugyanakkor meg szeretné nyugtatni a lakosságot, hogy a emlékeztető oltások logikája nem lesz hosszútávon maradandó stratégia. Példaként Izrael oltás-stratégiáját említette, ahol lehetővé vált a negyedik oltás igénylése, de első sorban a 60 évnél idősebb korosztálynak ajánlott.A romániai oltáskampányt koordináló bizottság elnöke arról is szót ejtett, hogy meglátása szerint az oltás stratégia a jövőben világszinten meg fog változni – egyrészt

egy olyan multivalens vakcina kifejlesztése által, amely kimondottan a gyorsan terjedő és veszélyes vírusvariánsok ellen biztosítana védettséget, és teljesen megállítaná a fertőzés terjedését

- erről jelenleg is zajlanak kutatások.Gheorghiță úgy véli, hogy a következő időszakban a pandémiát felváltja az endémia, azaz a vírus továbbra is terjedni fog a lakosság körében, de sokkal kevesebb sérülékeny személyt fog megbetegíteni – a védekezési stratégiának pedig a helyzethez kell igazodnia.Azaz, egy – a szezonális influenzajárványhoz hasonló – rendszerről lenne szó, amikor egyes egészségügyi egységek követik a járványügyi hatásokat, beazonosítják a terjedő vírusvariánst, az Egészségügyi Világszervezet feltérképezi a lehetséges érintett országokat, és javasol egy megfelelő védőoltás-típust.Ezzel együtt ismételten hangsúlyozta, hogy jelenleg szükséges és fontos alkalmazni a meglévő oltást, aminek a segítségével el lehet kerülni vagy csökkenteni lehet a betegség súlyos formáinak kialakulását, a kórházi kezelést és az elhalálozást. Ez azért is fontos, mert az omikron variáns nagyon terjedő, ami lehetővé teszi, hogy a vírus további mutánsai jelenjenek meg. ( Digi24