Egészségügyi miniszter: már nem látom sürgősnek a zöldigazolvány bevezetését

A munkahelyi zöld-igazolvány bevezetését politikailag nem vállalták fel, jelentette ki pénteken Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, a Digi24 műsorában. Hozzátette, hogy az ötödik járványhullám kellős közepén ez az igazolvány már nem lehet sürgős, ugyanis mire az alkalmazásra kerülne sor, az esetszámok már újra le fognak csökkenni.



Meglátása szerint az igazolvány bevezetése egy olyan ügy volt, amit a politikusok nem vállaltak fel. Elmondta, számára a legkellemetlenebb az a nyomásgyakorlás volt, amely felelősöket, hibásokat keresett, amiért nem fogadták el a Covid-igazolvány bevezetését.Érvelése szerint az igazolvány bevezetésének célja, egyrészt az oltás vállalásának a növelése lett volna, másrészt lett volna egy közegészségügyi célja is, a fertőzés átadásának a csökkentése.„Most megváltoztak a probléma adatai, mivel látható, hogy a védőoltás a jelenleg terjedő variáns ellen kisebb védelmet nyújt” – nyilatkozta arra utalva, hogy ha megfigyeljük, akkor észrevehető, hogy az oltáskampány kezdetekor, 2020 decemberében a fertőzés terjedésének megelőzése 90 százalékos volt, majd később a Delta-variáns megjelenésekor kisebb volt a hatékonyság, ami az Omicron esetében még ennél is kisebb. „Most olyan eseteket is látunk, amikor olyan személy fertőződik meg, akik az emlékeztető oltást is megkapta.”Az egészségügyi miniszter emellett kiemelte, hogy bár a fertőzés terjedésének megakadályozásában nem elég hatékony az oltás, a betegség súlyos formáinak és az elhalálozás kockázatának a csökkentésében továbbra is az, ezért mindenki számára előnyös – sőt javasolt – az oltás.Az igazolvány bevezetését pedig azért nem tartja már sürgősnek, mert figyelembe véve, hogy a törvények alkalmazása egy lassú folyamat – ami akár heteket is jelenthet –, mire ténylegesen használna, addigra remélhetőleg a jelenlegi járványhullám alább hagy Romániában. Álláspontja szerint, ahhoz, hogy hatásos legyen egy ilyen intézkedés, azonnal el kellett volna fogadni a törvényt, és már másnap bevezetni. ( digi24