Szerdán a tanügyi alkalmazottak egy része figyelmeztető sztrájkot fog tartani

A két szervezet szombati közleménye szerint a tagságuk konzultálása után döntöttek a munkabeszüntetés mellett. A figyelmeztető sztrájk szerdán 11 órától 13 óráig fog tartani.A szakszervezetek tiltakozását többek között az váltotta ki, hogy a kormány nem hajlandó tárgyalni a képviselőikkel a 2017-es közalkalmazotti bértörvényben rögzített fizetésemeléséről, és az oktatás finanszírozása továbbra sem éri el a GDP 6 százalékát. A tanügyi dolgozók amiatt is elégedetlenek, hogy továbbra sem kapják meg a munkakörülményeiknek megfelelő bérpótlékokat, a kisegítő személyzet túlóráit pedig nem fizetik ki.Közleményében a két szakszervezeti szövetség emlékeztet arra, hogy mintegy száz tagjuk csütörtökön sztrájkőrséget tartott a kormány épülete előtt.

