Fegyelmi és büntetőeljárás is indult egy rendőrtiszt ellen, aki bedrogozva találkozott egy prostituálttal

Buzăuban a rendőrség fegyelmi eljárást indított egy 36 éves kollégájuk ellen, mivel kiderült, hogy drogokat fogyasztva, a szolgálati ruhájában akart találkozni egy prostituálttal – számolt be a Digi24.



A rendőrt egy 19 éves férfi is elkísérte, aki úgy tett mintha ő is rendőrtiszt lenne. A vizsgálathoz közel álló forrásokból a lap megtudta, hogy a rendőr és a kísérője fizetés nélkül szeretett volna távozni, mire a prostituált nő hívta az 112-t, illetve két barátját is segítségül hívta. A 4 férfi között éles veszekedés alakult ki.Ha helyszínre érkező rendőrök az érintett kollégájukat letesztelték, és az eredmények szerint drogokat fogyasztott.Az érintett rendőr ellen büntetőeljárás indult, illetve folyamatban van a felfüggesztésére vonatkozó vizsgálat is, továbbá fegyelmi eljárást is indítottak ellene. ( Digi24