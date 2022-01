Fritz-ellenes Ligát alapított George Simion a temesvári polgármester leváltására

A parlamenti képviselő a sajtónak elmondta, hogy több politikai párt és a Temesvárt, illetve Temes megyét korábban irányító helyhatóságok képviselői is csatlakoztak, de neveket nem említett. Közlése szerint a Fritz-ellenes Liga aláírásokat gyűjt annak érdekében, hogy a polgármestert még a 2024-es önkormányzati választások előtt leválthassák, mert „nem érdemli meg” ezt a tisztséget.Simion érvei szerint az elöljáró „Temesvárra beejtőernyőzött német állampolgárként” normális életkörülményeket ígért a városlakóknak, de fűtés nélkül hagyta az otthonukat, és az önkormányzatnak több mint húszmillió euró bírságot kell kifizetnie az adófizetők pénzéből, mert Dominic Fritz rosszul kezelte a Colterm távhőszolgáltató vállalat ügyét.Az AUR társelnöke azzal is megvádolta a polgármestert, hogy átláthatatlan a tevékenysége és nem hajlandó audienciákat tartani. Példaként az egyik forradalmárszervezet képviselőjének az esetét említette, aki néhány száz lejt szeretett volna kérni a megemlékezéseikre, de a városházán senki nem akart szóba állni vele.A politikus ismételten elutasította Dominic Fritznek azt a vádját, hogy pénteken az AUR több szimpatizánsával együtt erőszakkal behatolt a polgármesteri hivatalba, és tagadta, hogy pártja agresszív módszerekhez folyamodna céljai eléréshez.Nyitókép: George Simion Facebook-oldala

Fritz-ellenes Ligának elnevezett szövetség megalapítását jelentette be szombaton Temesváron George Simion , amelynek célja a Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) társelnöke szerint Dominic Fritz polgármester „demokratikus választások útján történő” leváltása.