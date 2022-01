Pénteken szexuális visszaélés vádjával letartóztattak két Suceava megyei pedagógust

Az egyik eset a costâna-i iskolában történt, a vádlott egy 59 éves biológia tanár, aki szexuális ajánlatokat tett egy 14 éves diáklánynak. Az áldozat viszont felvételt készített az ajánlattevésről, azt követően beszámolt a szüleinek is az esetről, akik értesítették a rendőrséget. A hatóságok pénteken 24 órás előzetes őrizetbe vették a tanárt, majd miután az esetet megvizsgálta az illetékes igazságügyi intézmény, elrendelték a 30 napos őrizetbe vételét.A második eset 2021. december 6-án kezdődött, amikor egy 51 éves nevelőnő jelentette a hatóságoknak, hogy felgyújtották a tömbház előtt hagyott autóját. A rendőrség december 17-én előállította a tettest, és büntetővizsgálatot indítottak ellene. A vizsgálat során kiderült, hogy a tettes két – egy 3 éves és egy 7 éves – kislány apja, és vallomása szerint „bosszúból” gyújtotta fel a nevelőnő autóját, mert az szexuálisan bántalmazta a lányait.A rendőrségi nyomozás során a vád igazolódni látszott, a nevelőnő az ujjaival valóban megerőszakolta a kislányokat, sőt egy harmadik áldozatot is beazonosítottak. A gyanú szerint a szexuális bántalmazást ismételten elkövette az óvodai nevelőnő.A rendőrség 24 órás előzetes letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, viszont nem sokkal később az igazságügyi hatóságok elrendelték a 30 napos őrizetbe vételét. ( obiectivdesuceava ----

Pénteken a Suceava megyei rendőrség kiskorúak elleni szexuális erőszak miatt letartóztatott egy tanárt és egy nevelőnőt – számolt be az Obiectiv de Suceava helyi lap, kiemelve, hogy két külön esetről van szó.