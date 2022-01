Az igazságügyi tárca véglegesítette a SIJJ felszámolásáról szóló tervezetet

Véglegesítette az igazságügyi minisztérium az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség (SIIJ) felszámolásáról szóló tervezetet – tájékoztatott szombaton az intézmény.



Közleményük szerint a jogszabály hamarosan a kormány elé kerül, és várhatóan február első felében terjesztik be a parlamentbe.A minisztérium közölte azt is, hogy a közvitájuk során beérkezett javaslatokat, illetve az Európai Unió Bíróságának határozatait figyelembe véve véglegesíteni fogják az igazságügyi törvények tervezeteit, illetve a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvénykönyvet módosító tervezeteket is. Ezeket legkésőbb március elsejéig elküldik az Igazságszolgáltatás Legfelsőbb Tanácsához (CSM) véleményezésre, ezután a kormány asztalára, és legkésőbb március végéig a parlament napirendjére kerülhetnek.A minisztérium a közleményben megerősítette, hogy a kormány álláspontjával összhangban tiszteletben tartja az uniós jog elsőbbségének elvét és az Európai Unió Bíróságának döntéseit, és együttműködik az Európai Bizottsággal az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmusba foglalt célkitűzések megvalósításáért.Nyitókép: illusztráció. Fotó: S. Hermann & F. Richter