Cîmpeanu: robbanásszerűen terjed az iskolákban a bullying jelensége

A tanügyminiszter szerint a járvány "ijesztően nagy mértékben" érintette az iskolákat, "az oktatási veszteségek nagyon nagyok", pótlásuk kitartást és elkötelezettséget igénylő, nehéz feladat lesz.



A Prima Tv-nek nyilatkozvavasárnap rendkívül aggasztónak nevezte a bullying (iskolai zaklatás) jelenségének robbanásszerű terjedését a tanintézetekben. Közlése szerint megszorozódott az utóbbi időszakban az öngyilkossági kísérletek száma a tizenévesek körében, sok gyerek pedig szemészeti problémákkal küszködik.A miniszter elmondta, a járvány alatt elmélyültek az egyenlőtlenségek a hazai oktatási rendszerben, és nőtt az iskolaelhagyások száma is. Adatai szerint az iskolai lemorzsolódás 2015 és 2019 között 18-19 százalékról 15,3 százalékra csökkent. A járvány első évében, 2020-ban azonban 15,3 százalékra emelkedett, vidéken pedig elérte a 26 százalékot is. 'Ezek a 2020-as adatok. Tavalyi adataink még nincsenek, de attól tartok, hogy ezek még aggasztóbbak' - jelentette ki Cîmpeanu.A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy vannak olyan másodéves hallgatók, akik még nem jártak egyetemi előadóteremben és nem vettek részt szakmai gyakorlaton.Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a minisztérium 2500 tanintézetnek készül egyenként legtöbb 200 ezer eurós támogatás nyújtani az iskolaelhagyás csökkentésére.Fotó: Drew Hays / Unsplash