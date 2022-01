Bode a rendőrautó által elütött kislány ügyéről: a rendőr ellen büntetőeljárás indult

Bode bejelentette azt is, az eset nyomán szigorúbban ellenőrzik majd a rendvédelmi struktúrákon kívüli szférákból toborzott rendőrök alkalmazási folyamatát.„Úgy döntöttünk, hogy a Belügyminisztérium szintjén újraelemezzük a külső forrásból történő toborzási folyamatot. Szükség szerint, bizonyos helyzetekben kockázatos. (…) Ezt a külső forrásból történő toborzási eljárást kénytelenek vagyunk igénybe venni a Belügyminisztériumban tapasztalható óriási létszámhiány leküzdése érdekében, jelenleg közel 30.000 állás van. A külső toborzási akciókban a Belügyminisztériumon belüli szakemberek toborzására fogunk összpontosítani” – magyarázta Lucian Bode. Hangsúlyozta, hogy mind az ügynökképzésben, mind a Rendőrakadémián növelni kellene a hallgatók számát.Bode a sajtótájékoztatón szót ejtett a Bolintin Vale-i esetről is , ahol a lakók több napon keresztül tiltakoztak amiatt, hogy egy férfit egy helyi bűnszövetkezet egyik tagja meggyilkolt. Giurgiu megye rendőrfőkapitányságának vezetőjét egy nappal a tüntetések kezdete után leváltották. "Ez a tragédia felfedte annak a rendszernek a rothadását, amely az elmúlt 30 évben évről évre romlott: elégtelen erőforrások, rosszul képzett, hol a helyi politikai hatalommal, hol pedig a helyi bűnözőkkel összejátszó helyi erők" - mondta Bode. Ezzel összefüggésben a miniszter bejelentette, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjétől kérte valamennyi megyei felügyelőség értékelését.A miniszter azt ígérte, "söprögetni fog a saját portáján", ugyanakkor hozzátette, "nincs olyan erdő, ahol ne lenne elszáradt fa".

Egy sürgősségi kiküldetés során csupán az esetlegesen elkövetett kihágásokért, szabálysértésért kaphat egy rendőr felmentést, bűncselekmény elkövetéséért nem; a bűnvádi eljárásokban ugyanúgy felelősségre vonható a rendőr is, mint bárki más - derül ki a miniszter nyilatkozatából "Közvetlenül a tragédia után átláthatóságra és gyorsaságra szólítottunk fel az eset dokumentálása során. E tekintetben elegendő forrást különítettünk el, és közvetlenül támogattuk az ügyészt. Amint a büntetőeljárás megindult, a rendőrt a Fővárosi Rendőrkapitányság előállította. Ezzel párhuzamosan a Fővárosi Rendőrkapitányság megkezdte a rendőr helyzetének ellenőrzését, valamint egyéb szervezési intézkedéseket is" - közölte Bode.

az autót vezető rendőr hivatalos kiküldetésben volt ugyan, de nem olyan sürgősségi kiküldetésben, amely megkövetelné a nagy sebességet, ugyanakkor még ha ez így is történt volna, az sem mentesítené a történtek alól.