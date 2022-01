Hajléktalan férfit vert meg egy nagyszebeni rendőr, mert az illető nem viselt maszkot

Az incidens szombat délután történt.„A rendőr ismét leütötte a férfit. Megállítottam a kocsit, és odamentem, hogy megkérdezzem, milyen törvényt alkalmaz, amikor így jár el" - írta a Turnul Sfatului helyi portálnak egy szemtanú. A tanú szerint a hajléktalan férfi feltehetően részeg volt, mert miután felkelt, a rendőr felé indult, a tanú azonban megállította, adott neki néhány védőmaszkot, és mondta neki, hogy hagyja békén a rendőrt. "Amikor néhány taxis is kiszállt az autójából, a helyi rendőr gyorsan eltűnt a környékről, átkelt az utcán az Astra Parkba” – írta az agresszió szemtanúja. Felháborította az erőszak, amelyet a helyi rendőr alkalmazott, és alaptalannak minősítette.A nagyszebeni városháza képviselői hétfőn közölték álláspontjukat a portállal, miszerint "a helyi rendőr által megvert koldus köztudottan erőszakos", és hogy az incidens egy "nem kívánt és szerencsétlen esemény".Nem ez az első eset, hogy a nagyszebeni helyi rendőrséget indokolatlan erőszakkal vádolják. Egy évvel ezelőtt egy 36 éves férfi panaszkodott, hogy két helyi rendőr megverte. Az ügynek nem lett folytatása, mert a helyi rendőrség nem biztosított hozzáférést a vádakat alátámasztó videófelvételekhez.

