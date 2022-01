Megugrott a kórházi ápolásra szoruló, kiskorú fertőzöttek száma

A stratégiai kommunikációs csoport (GCS) napi jelentése szerint hétfőn 338 fertőzött kiskorút ápoltak a romániai kórházakban, 52-vel többet mint az előző napon és több mint kétszer annyit, mint egy héttel korábban. A gyermekek körében 140 százalékos volt a növekedés egy hét alatt, míg ugyanebben az időszakban az ország Covid-kórházaiba beutalt fertőzöttek összlétszáma 2778-ról 4027-re (45 százalékkal) emelkedett.Az utolsó napon látványosan romlott a helyzet a koronavírusos gyermekek körében: hétfőn már 21 kiskorút ápoltak intenzív osztályon, nyolccal többet, mint egy nappal és kétszer annyit, mint egy héttel korábban. Miközben országos szinten (a felnőtteket is beleértve) egy hét alatt csak 17 százalékkal (485-re) emelkedett az intenzív terápiás kezelésben részesülő koronavírus-fertőzöttek száma.Az utóbbi 24 órában (az átlagosnál jóval kevesebb, vasárnap kiértékelt teszt alapján) 8118 koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ami 30 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Az utóbbi hét napon csaknem 63 ezerrel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, ami 77 százalékos növekedést jelent a megelőző hét naphoz képest. A GCS nem közöl részleteket arról, hogy milyen arányt képviselnek a kiskorúak a napi esetszámon belül.Az esetszám hirtelen növekedése miatt Bukarestben a hívást követően már 48 órát kell várni az eddigi 24 helyett a mentőszolgálat által végzett hivatalos tesztelésre. A főváros prefektusi hivatalának szóvivője hétfői sajtóértekezletén arról is beszámolt hogy a közegészségügyi szolgálat egy új hatósági karanténközpont kialakítását kérte, mert már nincs hol elhelyeznie azokat a fertőzésgyanús embereket, akiknél a lappangási időszakra karantént rendelnek el. (MTI)

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 50 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 119 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 65 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 38 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 97 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 27 Nem sokat gondolkodtam ezen 242