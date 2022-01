Melyek a területileg legnagyobb romániai városok, és melyek zsugorodtak össze leginkább?

Borszék teret vesztett, Szováta közel meghétszerezte saját belterületét 1993 óta - derül ki egy jelentésből, amely a romániai városok területnövekedését vagy -csökkenését elemzi az utóbbi közel két évtizedben.



Az Országos Statisztikai Intézet adatait, valamint a fejlesztési minisztérium Világbank-támogatással elkészített jelentését feldolgozva a Hotnews összeállítást közölt a visszahúzódóban lévő és terjeszkedő városokról.Ploiești, Slănic Moldova, Eforie, Borszék, Resicabánya az elmúlt 17 évben területileg jelentősen zsugorodott, míg többek közt Szováta, Felsővisó, Máramarossziget megtöbbszörözte belterületének nagyságát, írja a Hotnews.A városok térbeli konfigurációja folyamatosan változik, ahogy a városi szövet folyamatosan növekszik, összehúzódik vagy feldarabolódik, akárcsak egy élő szervezet. Az 1989 utáni romániai városátalakítás nem olyan átfogó fejlesztési vízión alapult, amely figyelembe veszi az egyes városokra jellemző erősségeket és kihívásokat; ezért a növekedés meglehetősen organikus és koordinálatlan volt, a piaci igényektől és az egyéni kezdeményezéstől függően a város közigazgatási határain belül és kívül egyaránt.Az épített terület alakulása szorosan összefügg a demográfiai és gazdasági változásokkal. A kommunista rezsim összeomlása és az 1990-es évek súlyos gazdasági visszaesése utáni dezindusztrializációs folyamat eredményeként kettős tendenciát mutatott a virágzó városokba való vándorlás és a vidéki területekre irányuló migráció.2000 után Romániában megnövekszik a külső migráció és a területi munkaerő-mobilitás, Bukarest és a 7 növekedési pólus vonzza a betelepülők többségét - Bukarest a legvonzóbb város, ezt követi Temesvár, Kolozsvár és Jászvásár, miközben Konstanca és Craiova erőfeszítéseket tesz, hogy megőrizze vonzerejét - áll a jelentésben.Románia jelentős demográfiai hanyatlással néz szembe a népesség elöregedése, a csökkenő születésszám és a migráció miatt. Van azonban több megyeszékhely is, ahol nőtt a népesség. A népességnövekedést regisztráló városok között van a három legdinamikusabb város - Gyulafehérvár, Kolozsvár és Nagyszeben -, valamint a moldvai régió három városa - Jászvásár, Szucsáva, Vaslui -, de Beszterce is, amely az egyik legkisebb megyeszékhely Romániában. Egyébként Moldva régióiban a népességnövekedés egyik tényezője a Moldovai Köztársaságból érkező bevándorlás.Ugyanakkor a megyeszékhelyek közvetlen közelében lévő települések egy része is tovább növekedett. A legdinamikusabb városkörnyéki területek kivételes példái a Kolozsvár melletti Szászfenes, amelynek lakossága több mint ötszörösére nőtt az 1992-es népszámláláshoz képest, valamint a Temesvár melletti Gyüreg, amelynek lakossága megháromszorozódott 17 év alatt.

Melyek a legnagyobb belterületű városok?

Brassó, amely lakosság szempontjából ( a 2011-es népszámlálás alapján ) csupán az ország hetedik legnagyobb városa, területileg továbbra is a második - derül ki a jelentésből.