Öt kilométeres kamionsor a nagylaki autópálya-határátkelőnél

A határrendészet honlapján közzétett információk szerint a forgalom négy sávon halad, de nem lehet további sávokat megnyitni 'a magyar fél személyzethiánya' miatt.Torlódás alakult ki a nehézgép-forgalomban a varsándi határátkelő kilépési oldalán is, ahol a várakozási idő legalább 200 perc.A nagylaki országúti határátkelőn viszonylag gyorsan halad a kamionforgalom, 40 perc alatt át lehet jutni Magyarországra.A Bihar megyei Borsnál mindkét határátkelőnél 70-80 perc, a Szatmár megyei Peténél 180 perc a várakozási idő a teherautók számára. A politiadefrontiera.ro oldalon online ellenőrizhető , körülbelül mennyi a várakozási idő az egyes határátkelőknél.

