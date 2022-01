PressOne: Ciucă is plagizált a doktorátusában

Nicolae Ciucă kormányfő a 138 oldalas doktori dolgozatából legalább 42 oldalt hivatkozás nélkül másolt elsősorban két másik doktori dolgozatból, illetve főleg digitálisan hozzá nem férhető könyvekből és folyóiratokból - derítette ki Emilia Şercan plágiumügyekre szakosodott oknyomozó újságíró a PressOne-on megjelent részletes elemzésében. Ugyanakkor a kormányfő katonai stratégiai dokumentumokból is másolt hivatkozás nélkül, mintha saját gondolatai volnának, például Románia 2000-es Katonai Stratégiájából.



A miniszterelnök az I. Károly Nemzetvédelmi Egyetem (Universitatea Națională de Apărare „Carol I” - UNAP) doktori iskolájában 1999-2003 között volt doktorandusz, dolgozatát 2003-ban védte meg(Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale) címmel. A teljes dolgozat ugyan 309 oldal a mellékletekkel, de az újságíró csak a nettó szöveget vizsgálta, ami 138 oldalt tesz ki.A dolgozatból 19 oldalt két, ugyanazon az egyetemen megvédett doktori dolgozatból másolt szóról szóra, hivatkozás nélkül; az egyik dolgozat témavezetője szinténtartalékos tiszt volt, mint Ciucă esetében.Az újságíró az elemzésében felhívja a figyelmet, hogy korlátozott hozzáférése volt a könyvészeti forrásokhoz, ezért egy részletesebb, másodlagos könyvészetre is kiterjedő elemzéssel nem zárható ki, hogy kiderülne, a dolgozat más részei is plagizáltak valahonnan.Ugyanakkor, még ha nem is plagizált volna, Ciucă dolgozatának nincs akadémiai relevanciája, nincs kutatási módszertana, és egyetlen része sem nevezhető saját kutatásnak, ami pedig egy doktori dolgozatnál kötelező elem - írja.Nem ez az első eset, hogy egy miniszterelnök nem digitális forrásokat plagizál:volt kormányfő,volt kormányfő-helyettes,volt pénzügyminiszter vagyvolt egészségügyi miniszter is bizonyítottan plágiumot követtek el a diplomák és doktori címek ellenőrzését végző országos testület (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare - CNATDCU) szerint.Hogy pontosan milyen passzusokat vett át, és kiknek a szövegeiből, elolvasható a PressOne cikkében

FRISSÍTÉS:



A miniszterelnök kedden felkérte a bukaresti Nemzetvédelmi Egyetem (UNAp) etikai bizottságát, hogy vizsgálja meg a 2003-ban megvédett doktori disszertációját.Nicolae Ciucă a pressone.ro portálon megjelent tényfeltáró írásban közöltekre reagálva tette meg ezt a lépést. A cikk szerzője szerint a kormányfő 138 oldalas hadtudományi doktori disszertációjának legalább 42 oldalán plagizált.A miniszterelnök közölte, hogy doktori dolgozatának témáját a nemzetközi küldetésekben katonaként szerzett személyes tapasztalataiból merítette, és a tudományos kutatás, illetve az elméleti értekezés mellé ezeket is belefoglalta "nyilvánvalóan önálló hozzájárulásként" a disszertációjába.Az újságírónak arra a kifogására, miszerint több lábjegyzeti hivatkozás nem szerepel a dolgozata bibliográfiájában, Nicolae Ciucă úgy reagált: éppen ezek a hivatkozások támasztják alá, hogy tisztességesen írta meg a disszertációját, mert legkevesebb egyszer megjelölte az információk forrását.A kormányfő szerint a plágiumvádak alaptalanok, és ez szerinte bármelyik helyesen használt plágiumkereső módszerrel kimutatható. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a doktori dolgozatának szakterületére jellemző szabványosított kifejezéseket és megfogalmazásokat (pl. "a stabilitás pillére" stb.) nem kerülhette egy olyan érzékeny téma esetében, mint a geopolitika, ahol a szemantikának feltétlenül pontosnak kell lennie.Nicolae Ciucă megjegyezte, hogy 2003-tól a disszertációját bárki tanulmányozhatja a Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában és a bukaresti Nemzeti Könyvtárban.Leszögezte, hogy meggyőződése szerint az akkori törvényes elvárásoknak megfelelően írta meg a doktori dolgozatát, ezért felkérte a Nemzetvédelmi Egyetem etikai bizottságát, hogy vizsgálja meg a plágiumvádak megalapozottságát.Kedden, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a miniszterelnök elleni plágiumvádak 'sürgős tisztázását' kérte a Facebook-oldalán. Az ellenzéki politikus szerint a kormányfőnek le kell mondani, ha a vádak megalapozottnak bizonyulnak. ( agerpres