Jogerősen elítéltek egy volt Kovászna megyei polgármestert uniós pénzek jogtalan megszerzése miatt

A táblabíróság megalapozatlannak ítélte a vádlott fellebbezését, amelyet az a Kovászna megyei törvényszék tavaly februárban kimondott alapfokú ítélete ellen nyújtott be, és kötelezte a több mint 180 ezer lejes kár visszafizetésére.Sikó Imre ellen 2018 novemberében emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádhatóság szerint 2010 és 2013 között a volt elöljáró "hamis és pontatlan" dokumentumokat nyújtott be a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséghez (APIA), és így jogtalanul részesült a területalapú támogatásból egy 40 hektáros földterületre.

