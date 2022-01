A hibásan kiküldött számlákról dönt szerdán a kormány, és a miniszter még további kompenzációt is beígért

rámutatott, a rendelet elő fogja írni azt is, hogy a szolgáltató nem számolhat fel büntetést a hibás számlák ki nem fizetése miatt, és nem kapcsolhatja le a fogyasztót a hálózatról.A tárcavezető elmondta, minden hibásan kiállított számlát újra fognak számolni, bármelyik hónapban küldték ki ezeket. A fogyasztóvédelmi hatóság becslései szerint egy-másfél millió ilyen számla van. Ha a pluszban felszámolt összeg meghaladja a 100 lejt, a szolgáltatónak az erre irányuló kérvény benyújtásától számított 5 napon belül vissza kell adnia a pénzt. 100 lejnél kisebb összeg esetén levonják azt a következő havi számla értékéből - ismertette az eljárást Popescu.A miniszter beszélt arról is, hogy jelentősen csökkenni fognak az energiaszámlák azoknak az új intézkedéseknek a hatására, amelyekről a hétfő esti koalíciós ülésen született döntés, és amelyek a tervek szerint február elsejétől lesznek hatályosak. A villamos energia esetében az árkompenzáció-jogosultsági küszöböt az eddigi havi 300-ról 500 kilowattórára emelik. Így azoknak a lakossági fogyasztóknak, akik 500 kilowattóránál kevesebb villamos energiát használnak el, 68 banit kell fizetniük kilowattóránként, és azok sem fizetnek majd 80 baninál többet, akiknek a fogyasztása meghaladja az 500 kilowattórát. A földgáz esetében 31 banira csökken az árplafon kilowattóránként, a jogosultsági küszöb pedig másfélszeresére nő. Így azoknak, akik a fűtésszezon öt hónapja alatt nem fogyasztanak 1500 köbméternél több gázt, 22 banit kell majd fizetniük kilowattóránként - magyarázta a miniszter.

