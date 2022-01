Vizsgálja a Nemzetvédelmi Egyetem a miniszterelnök doktori dolgozatát, Johannis kivár

Az elnöki hivatal közleménye leszögezi, az államfő fenntartja a plágium elleni küzdelemről és a tudományos integritás fontosságáról szóló számtalan nyilvános nyilatkozatában elismételt álláspontját."Üdvözlendő minden olyan intézkedés, amely a nyilvánosság előtt felmerült gyanú tisztázására szolgál. Az illetékes intézmények végleges döntéséig Klaus Johannis elnök nem nyilatkozik többé a témával kapcsolatban" - fogalmaz az elnöki hivatal.A miniszterelnök kedden felkérte a bukaresti Nemzetvédelmi Egyetem etikai bizottságát, hogy vizsgálja meg a 2003-ban megvédett doktori disszertációját.A bukaresti Nemzetvédelmi Egyetem (UNAp) kedd délután jelezte, hogy Nicolae Ciucă miniszterelnök kérésére elkezdte az eljárást a 2003-ban általa megvédett,című doktori disszertáció minőségi és tudományos etikai normáknak való megfelelésének ellenőrzésére.Nicolae Ciucă a pressone.ro portálon megjelent tényfeltáró írásban közöltekre reagálva tette meg ezt a lépést. A cikk szerzője szerint a kormányfő 138 oldalas hadtudományi doktori disszertációjának legalább 42 oldalán plagizált.A miniszterelnök közölte, hogy doktori dolgozatának témáját a nemzetközi küldetésekben katonaként szerzett személyes tapasztalataiból merítette, és a tudományos kutatás, illetve az elméleti értekezés mellé ezeket is belefoglalta 'nyilvánvalóan önálló hozzájárulásként' a disszertációjába.Nicolae Ciucă a pressone.ro portálon megjelent tényfeltáró írásban közöltekre reagálva tette meg ezt a lépést. A cikk szerzője szerint a kormányfő 138 oldalas hadtudományi doktori disszertációjának legalább 42 oldalán plagizált.A miniszterelnök közölte, hogy doktori dolgozatának témáját a nemzetközi küldetésekben katonaként szerzett személyes tapasztalataiból merítette, és a tudományos kutatás, illetve az elméleti értekezés mellé ezeket is belefoglalta "nyilvánvalóan önálló hozzájárulásként" a disszertációjába.Az újságírónak arra a kifogására, miszerint több lábjegyzeti hivatkozás nem szerepel a dolgozata bibliográfiájában, Nicolae Ciucă úgy reagált: éppen ezek a hivatkozások támasztják alá, hogy tisztességesen írta meg a disszertációját, mert legkevesebb egyszer megjelölte az információk forrását.A kormányfő szerint a plágiumvádak alaptalanok, és ez szerinte bármelyik helyesen használt plágiumkereső módszerrel kimutatható. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a doktori dolgozatának szakterületére jellemző szabványosított kifejezéseket és megfogalmazásokat (pl. "a stabilitás pillére" stb.) nem kerülhette egy olyan érzékeny téma esetében, mint a geopolitika, ahol a szemantikának feltétlenül pontosnak kell lennie.Nicolae Ciucă megjegyezte, hogy 2003-tól a disszertációját bárki tanulmányozhatja a Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában és a bukaresti Nemzeti Könyvtárban.Leszögezte, hogy meggyőződése szerint az akkori törvényes elvárásoknak megfelelően írta meg a doktori dolgozatát, ezért felkérte a Nemzetvédelmi Egyetem etikai bizottságát, hogy vizsgálja meg a plágiumvádak megalapozottságát.Kedden, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a miniszterelnök elleni plágiumvádak "sürgős tisztázását" kérte a Facebook-oldalán. Az ellenzéki politikus szerint a kormányfőnek le kell mondani, ha a vádak megalapozottnak bizonyulnak.

