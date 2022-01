Börtönbe kell mennie egy galaci férfinak, mert meggyilkolt egy kutyát

A férfi egy késsel végezte ki a kutyát, miután a tömbház bejárata előtt vitába keveredett annak gazdájával, aki utóbb feljelentést tett a rendőrségen, és számára 5000 lejnyi kártérítést is megítélt a bíróság, amelyet egy helyi állatvédő szervezetnek adományoz.A meggyilkolt kutya egy tizenkét éves amstaff volt. A gazdi ügyvédje azt mondta, reméli minél több emberhez eljut a hír, és segít, hogy az állatokkal szembeni erőszakot megfékezze ez az eset.

