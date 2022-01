Libertatea: meghalt az első omikronnal fertőzött beteg Romániában

Egy 75 éves, oltatlan és más betegségekben is szenvedő nő lehet a koronavírus omikron variánsának első hivatalos halálos áldozata Romániában - írta meg a Libertatea.



A nő a kedd este hunyt el a Iași-i járványkórház intenzív osztályán, ahova tíz nappal korábban szállították, mivel egyre súlyosabb lett az állapota.A kórház vezetője,szerint az elvégzett tesztek kapcsán merült fel a gyanú, hogy a fertőzést az omikron variáns okozta, és bár a szekvenálás végeredményére még várnak, eddig még nem fordult elő, hogy tévedtek volna, amikor jelezték, hogy a fertőzést az alapos gyanú szerint mely variáns okozza.Az első omikron okozta fertőzéseket hivatalosan december 4-én jelezték Romániában, azóta hivatalosan 617 esetet tartanak nyilván – de ez csak a korlátozott számú génszekvenálásoknak tudható be, ha nagyobb volna a szekvenálási kapacitás, akkor jóval több esetre derülne fény, ugyanis már közösségi terjedéssel fertőz koronavírus legújabb variánsa.Mint ismert, az omikron sokkal fertőzőbb, mint az eddigi variánsok, de enyhébb tüneteket okoz. Ennek köszönhetően, valamint annak, hogy a lakosság mintegy 50 százaléka be van oltva, a kórházakra nehezedő nyomás kisebb, mint az előző hullámban, annak ellenére, hogy kedden megközelítette az eddigi rekordot az új fertőzöttek száma – majdnem 17 ezer volt. Az oltatlanok esetében ugyanakkor félő, hogy ez a variáns is képes súlyosabb tüneteket okozni.