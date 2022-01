Egyre több bizonyíték kerül a katonai ügyészségre a gyerekeket beszervező szekusok ügyében

. A feltételezett bűntetteket a kommunista titkosszolgálat, a Securitate, valamint az egykori milícia több tisztje követte el, túlnyomórészt a kommunista diktatúra utolsó két évtizedében, amikor kiskorúak ezreit szervezték be besúgóként."Ezek a visszaélések, amelyeket az alkotmányt és a polgári jogokat védeni hivatott állami intézmények alkalmazottai követtek el, rendszeresek voltak, és kiskorúak nagyszámú csoportját érintették, ami indokolttá teszi ráirányítani a közvélemény és az igazságszolgáltatás figyelmét ezekre az intézkedésekre" - állt a CNSAS akkori tájékoztatásában.Ugyanakkor azt is közölték, hogy elküldték a főügyészségnek a kiskorúak beszervezésében érintett tisztek szakmai adatait, a CNSAS levéltárából származó bizonyító dokumentumokkal együtt.A CNSAS tavaly július-október között 6702 dokumentumot küldött át az ügyészségnek , amelyek 169 volt szekus tiszt által több mint 2300 kiskorú beszervezésére vonatkoznak. 2021 májusában pedig 696 iskoláskorú gyereket beszervező 43 szekus tiszt dokumentációját küldték el a katonai ügyészségnek.

A CNSAS szerdai közleménye értelmében január 12-én 2680 dokumentumot küldtek el az ügyészségnek 32 olyan volt szekus tiszt tevékenységéről, akik 838 kiskorú tanulót szerveztek be a kommunizmus éveiben. A testület folytatja az ilyen tartalmú iratok azonosítását, hogy segítse a bizonyítékgyűjtést a katonai ügyészség által indított eljárásban - tették hozzá.A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács tavaly májusban fordult a katonai ügyészséghez a büntetőeljárás megindítására irányuló megkereséssel, in rem eljárást indítványozva